Motorista fica ferido após avançar preferencial e capotar veículo

Uma motorista de 45 anos, capotou o veículo, após avançar a preferencial, na manhã de hoje, na Vila Taveirópolis, em Campo Grande. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Conforme informações de testemunhas, o acidente aconteceu no cruzamento da Rua da Pátria com a Rua Campos Sales, quando os veículos Ford Ecosport e um Volkswagen Gol, colidiram. Com o impacto da batida, o Ecosport capotou.

A motorista foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon para atendimento médico. Já o outro condutor teve ferimentos leves, mas dispensou o atendimento das equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

A reportagem do Portal O Estado Online esteve no local e não foi localizado no cruzamento, nenhuma placa Pare.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.