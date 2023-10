Homem pula de veículo em movimento após pegar carona com casal de assaltantes

Um homem de 52 anos pulou de um Honda Civic em movimento, na noite de ontem (05), próximo a antiga rodoviária, região central de Campo Grande. A vítima esteve na delegacia registrando o caso e disse aos policiais que tinha fugido de um possível assalto.

Em depoimento, a vítima disse que pegou carona com um casal, por volta das 22h, na região central da Capital. Durante o trajeto, o rapaz estranhou, quando o veículo entrou em uma rua estranha. Neste momento, a mulher que estava sentado no banco do passageiro, olhou para trás e anunciou o assalto, exigindo que entregasse o aparelho celular.

Assustado, o homem abriu a porta e pulou do veículo em movimento. Ainda na delegacia, a vítima relatou que a mulher é loira e o homem, tem cabelos grisalhos, sem detalhar a fisionomia de ambos, pois dentro veículo estava estranho.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

