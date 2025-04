Rodada Quente no Brasileirão: Botafogo x São Paulo e Inter x Palmeiras são os grandes destaques desta quarta

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções nesta quarta-feira (16), com nada menos que oito partidas movimentando a elite do futebol nacional. Os grandes destaques ficam por conta dos confrontos entre Botafogo e São Paulo, no Rio de Janeiro, e Internacional e Palmeiras, em Porto Alegre.

Botafogo tenta a recuperação, São Paulo busca primeira vitória

No Estádio Nilton Santos, o Botafogo entra em campo às 17h30 (horário de MS) contra o São Paulo. O time carioca tenta se recuperar da derrota sofrida para o Bragantino no último fim de semana, enquanto o Tricolor paulista ainda não venceu na competição e vê o confronto como chance de reação.

O técnico Renato Paiva deve mandar a campo um Botafogo com:

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins (Santi Rodríguez); Igor Jesus.

Já o São Paulo, sob comando de Luis Zubeldía, deve começar com:

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Luciano; Lucas Ferreira, Calleri e Ferreira.

Beira-Rio recebe duelo de invictos

Logo depois, às 18h30, o Beira-Rio será palco de outro confronto de peso: Internacional e Palmeiras se enfrentam em um jogo que vale a permanência no topo da tabela. Ambas as equipes estão invictas e vivem bom momento.

O Inter, do técnico Roger Machado, deve ir a campo com:

Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Romero, Alan Patrick e Vitinho; Valencia.

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, tem como provável escalação:

Weverton; Fuchs, Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Outros jogos do dia

A quarta-feira ainda reserva outros seis jogos pelo Brasileirão:

18h: Sport x Bragantino (Premiere)

18h: Mirassol x Grêmio (Premiere)

18h30: Corinthians x Fluminense (Record, Cazé TV e Premiere)

20h30: Vitória x Fortaleza (Premiere)

20h30: Santos x Atlético-MG (Globo e Premiere)

20h30: Flamengo x Juventude (Premiere)

Brasileirão Feminino também entra em campo

A bola também rola na quinta rodada do Brasileirão Feminino, com cinco partidas programadas:

– 14h: América-MG x Grêmio

– 14h: Bahia x Real Brasília-DF

– 15h: São Paulo x Sport (TV Brasil)

– 15h: Juventude x Bragantino

– 20h: Instituto 3B-AM x Ferroviária-SP

