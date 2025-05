Caminhos para uma economia verde é o tema central do Fórum Lide em Bonito

O encontro ocorre nesta sexta-feira (30), com a presença de empresários e autoridades

O desenvolvimento econômico, sustentabilidade, oportunidades de negócios e a agroindústria serão os principais temas abordados no Fórum Lide, em Bonito (MS), nesta sexta-feira (30). O evento é uma prévia para o encontro da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcado para novembro deste ano.

O Fórum LIDE – COP 30 deve reunir líderes políticos, empresariais e especialistas em desenvolvimento sustentável para debater soluções que conciliem progresso econômico e preservação ambiental. Entre os nomes já confirmados estão o ex-presidente Michel Temer, o governador Eduardo Riedel, o ex-governador João Doria, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, além do prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues.

O evento será realizado no Hotel Zagaia, das 8h30 às 17h30, com transmissão ao vivo. A proposta é criar um espaço de diálogo sobre os caminhos possíveis para um futuro mais sustentável, com foco em três grandes eixos: economia verde, abertura de negócios e o papel da agroindústria nesse cenário.

Bonito: símbolo da nova economia verde

A escolha de Bonito como sede do Fórum é simbólica. Considerada um dos maiores destinos de ecoturismo do Brasil, a cidade representa uma simbiose exemplar entre conservação ambiental e desenvolvimento econômico. Inserido num estado que atravessa um ciclo de crescimento consistente, com políticas públicas voltadas à atração de investimentos sustentáveis, o evento se coloca como uma instância estratégica de visibilidade, articulação e influência no debate climático nacional.

A iniciativa realizada pelo LIDE – o maior e mais importante grupo de networking empresarial da América Latina – conta com o apoio institucional do Sistema FIEMS e do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, reforçando a articulação entre setor público, privado e sociedade civil em torno da pauta climática e de investimentos sustentáveis.

O evento terá transmissão pelo link: aovivo.lide.com.br

Temas

A programação será dividida em painéis temáticos. O primeiro, “Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade: Um Equilíbrio Possível”, contará com nomes como o ex-ministro Henrique Meirelles e a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, que discutirão como unir crescimento e responsabilidade ambiental.

Em seguida, o segundo painel abordará “Oportunidades, Negócios e a Economia Sustentável”, com participação de empresários como Guilherme Paulus e Sabrina de Branco, que trarão experiências práticas e perspectivas de mercado dentro do contexto ESG (Ambiental, Social e Governança).

Fechando a rodada de debates, o terceiro painel será voltado à “Contribuição da Agroindústria para a Sustentabilidade”, reunindo especialistas e representantes do setor para tratar de práticas regenerativas, inovação e segurança alimentar.

É aguardado para discussões do tema, o secretário estadual, Jaime Verruck, a diretora de Relações Corporativas da Suzano, Mariana Lisbôa, a presidente da Rede de Governança Climática de Sustentabilidade, Renata Andrade, o cantor e compositor, Almir Sater, entre outros especialistas.

Para conclusões e encerramento devem discursar o Presidente do LIDE em Mato Grosso do Sul, Aurélio Rocha; o governador do Estado, Eduardo Riedel; o ex-governador de São Paulo, João Dória; o ex-presidente da República, Michel Temer e o presidente da FIEMS, Sérgio Longen.

