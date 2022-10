Briga generalizada em tabacaria deixa um baleado e um esfaqueado

Na madrugada desta sexta-feira (07), duas pessoas foram feridas após uma briga generalizada em uma tabacaria, no Jardim Leblon, em Campo Grande. Uma das vítimas foi ferida a facadas e a outra por disparos de arma de fogo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois homens estariam do lado de fora do estabelecimento quando começaram a briga, com socos, chutes e empurrões, utilizando de um capacete e garrafas de vidro. Mais pessoas se envolveram, o que deu inicio a uma briga generalizada.

Um dos envolvidos foi até o carro e pegou uma arma e deu disparos para o alto. Outro rapaz, que não gostou da situação, foi em direção ao homem armado, em posse de uma garrafa de vidro, momento em que foi acertado por um tiro.

Ferido, a vítima fugiu até a quadra próxima ao estabelecimento, mas caiu no chão. O autor do disparo foi preso por um policial que estava de folga no local e encaminhado para a delegacia.

O jovem vítima da facada, disse a polícia que se envolveu na briga, porém fugiu do local e foi perseguido pelo grupo. Já na altura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, foi alcançado pelos agressores, momento em que recebeu a facada no rosto. Ele foi atendido na unidade e não corre risco de vida.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), Cepol.