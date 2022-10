Palmeiras estreia hoje contra equipe paraguaia na Libertadores da América

A equipe feminina da Sociedade Esportiva Palmeiras estreia hoje (14), às 18h15 (MS), no Estádio Banco de Guayaquil (EQU), na Libertadores da América feminina. O verdão enfrenta a equipe do Libertad Limpeño (PAR), após garantir vaga depois de ser vice-campeã brasileira em 2021, após perder para o Corinthians.

Em entrevista ao Portal Uol, o técnico Ricardo Belli disse que vai utilizar força total na estreia. De informações, a equipe palestrina entrará em campo com: Amanda; Bruna Calderan, Poliana, Julia Bianchi e Katrine; Andressinha, Ary Borges, Camilinha e Duda Santos; Byanca Brasil e Bia Zaneratto

O Palmeiras está no grupo C, junto com Independiente Deagonas-EQU, Universidad de Chile-CHI e Libertad Limpeño-PAR.

