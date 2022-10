Cali vence Corinthians na estreia da Libertadores da América feminina

O tricampeão da Copa Libertadores feminina, o Corinthians estreou na competição com derrota por 2 a 1 para o Deportivo Cali (COL), na noite de ontem (13). O jogo aconteceu no estádio Pozo Ripalda, na cidade de Quito (EQU), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo A.

A equipe paulista entrou em campo com atletas da equipe titular no banco de reservas após servirem a seleção brasileira. Quem saiu na frente foi as Alvinegras, com gol de Vic Albuquerque aos 14 minutos do primeiro tempo. As colombianas engrossaram a partida e precisaram apenas de quatro minutos para virar o placar. Com gols de Ingrid Guerra e Ariza, o Deportivo Cali virou o jogo para 2 a 1, garantindo a vitória na estreia da competição.

Com o resultado positivo, o Deportivo Cali assumiu a vice-liderança do grupo. Já o Corinthians está na terceira colocação. O grupo A, é liderado pelas paraguaias do Olímpia (PAR), que venceu o Always Ready (BOL) por 2 a 0 na noite de ontem.

A equipe paulista volta a campo neste domingo (16), às 19h15, quando enfrenta o Always Ready pela segunda rodada do grupo. Já a outra partida será entre Deportivo Cali (COL) contra o Olímpia (PAR), às 16 (MS).

De acordo com o Portal Uol, a fase de grupos da Libertadores da América é composta por três rodadas, onde os dois primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata em turno único. A decisão do torneio continental será no dia 28 de outubro.

