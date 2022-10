Em troca de tiros, assaltante abandona armas e cartuchos de grosso calibre

Equipes da Polícia Nacional trocou tiros contra um assaltante na manhã de hoje (14) no bairro Jorge Sebastián Miranda (antigo Hugua Ñandu), no Departamento de Concepción, região que faz fronteira com Porto Murtinho. Após disparar vários tiros, o suspeito fugiu do local, abandonando armas e cartuchos de grosso calibre.

De acordo com o jornalista Justiniano Riveros do site paraguaio Última Hora, a Polícia Nacional identificou o suspeito como Ronald Moreira Echagüe, que possui mandado de prisão por roubo qualificado na região. Segundo a polícia, o assaltante disparou tiros contra os policiais que realizavam fiscalizações pelo bairro. Após a troca de tiros, Ronald fugiu por uma área arborizada.

Os policiais encontraram uma sacola preta que foi abandonada pelo assaltante. Dentro, os agentes encontraram uma arma de fogo, tipo fuzil, de origem belga, espingarda e cartuchos calibre 19, 12; 25.; 7,62 e 51. Também uma balaclava preta, um chapéu e roupas.

A Polícia Nacional segue em fiscalização pela cidade em busca do suspeito.

