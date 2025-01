Palmeiras estreia com vitória no Paulistão; amistoso entre Cruzeiro e São Paulo termina empatado

O Palmeiras estreou com o pé direito no Campeonato Paulista de 2025 ao vencer a Portuguesa por 2 a 0, na noite dessa quarta-feira (15), no Allianz Parque. Apesar de entrar em campo com um time misto, o Verdão demonstrou superioridade técnica e garantiu os três pontos no Grupo D.

Os dois gols da partida foram marcados por Maurício. O primeiro saiu aos 11 minutos do primeiro tempo, após um erro na saída de bola da Lusa. Maurício aproveitou a falha, dominou e finalizou com categoria na saída do goleiro Rafael Santos. O segundo gol aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, em uma jogada ensaiada de escanteio. Marcos Rocha cruzou na medida para Maurício ampliar a vantagem na pequena área.

Com a vitória, o Palmeiras assume a liderança do Grupo D com 3 pontos, enquanto a Portuguesa inicia o campeonato sem pontos e é a lanterna do Grupo B.

O Palmeiras volta a campo no sábado (18), às 17h30 (horário de MS), contra o Noroeste, fora de casa. A Portuguesa enfrentará o Novorizontino, também no sábado, às 19h30.

Outros resultados da rodada:

– Novorizontino 0 x 1 Ponte Preta

– Velo Clube 0 x 2 Noroeste

– Guarani 2 x 0 Botafogo-SP

Amistoso internacional: Cruzeiro e São Paulo empatam nos EUA

Em amistoso realizado no Estádio Inter&CO, em Orlando (EUA), Cruzeiro e São Paulo empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (15), pela FC Series.

O Cruzeiro abriu o placar logo aos 27 segundos de jogo. Sabino errou na saída de bola, permitindo que Matheus Pereira interceptasse e marcasse com precisão. O São Paulo reagiu ainda no primeiro tempo, com Luciano aproveitando um passe por elevação de Ferreira e desviando de leve para empatar a partida.

Na segunda etapa, ambas as equipes fizeram diversas alterações, mantendo o equilíbrio em campo, mas sem alterações no placar. Apesar das entradas duras e discussões durante o jogo, o resultado final permaneceu em 1 a 1.

Próximos amistosos:

O Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG no sábado (18), às 16h (horário de MS), no mesmo estádio Inter&CO. O São Paulo medirá forças contra o Flamengo no domingo (19), às 16h, no Chase Stadium.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais