Com promessa de recordes e premiações históricas, Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2025 é lançado na Capital

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A – Temporada 2025 foi oficialmente lançado na manhã desta terça-feira (14), durante um evento promovido pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

O presidente interino da Federação, Estevão Petrallás, destacou que esta edição será a maior competição já realizada no futebol sul-mato-grossense. Uma das principais novidades é a premiação em dinheiro, no valor de R$ 50 mil para o clube campeão e R$ 30 mil para o vice-campeão, uma iniciativa pioneira no Estado.

“Essa será a base para que possamos, no futuro, premiar também as categorias de base e a Série B. Estamos trazendo modernização e responsabilidade para o futebol do estado”, afirmou Petrallás.

O evento contou também com a presença do secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, que ressaltou o novo momento do futebol em Mato Grosso do Sul. “Nos últimos 10 anos, não vimos grandes avanços no futebol, mas essa nova gestão, aliada à união dos clubes e ao apoio do governo estadual, marca o início de um novo capítulo para o esporte em 2025”, declarou.

O governo estadual investirá mais de R$ 1 milhão no campeonato, beneficiando os 10 clubes participantes: Operário, Águia Negra, Aquidauanense, Corumbaense, Costa Rica, Coxim, Dourados, Ivinhema, Naviraiense e Pantanal.

A competição começa no próximo sábado (18) com partidas emocionantes. Na primeira fase, os times se enfrentam em sistema de pontos corridos, e os dois melhores avançam diretamente para as semifinais. Os classificados entre o terceiro e o sexto lugares disputarão as últimas vagas para as semifinais. Tanto as semifinais quanto a final serão disputadas em dois jogos.

Além do título, os campeões garantirão vagas em competições nacionais, além da premiação financeira.

Primeira rodada

Sábado (18):

– Aquidauanense x Ivinhema, às 15h, no Estádio Mário Pinto (Noroeste), em Aquidauana.

– Operário x Águia Negra, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

– Dourados x Pantanal, às 20h, também no Estádio Jacques da Luz.

Domingo (19):

– Naviraiense x Corumbaense, às 15h, no Estádio Virotão.

– Costa Rica x Coxim, às 15h, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, devido à interdição do Laertão.

Com um formato renovado e promessas de desenvolvimento, o Campeonato Sul-Mato-Grossense promete ser um marco na história do esporte estadual.

Com informações da repórter Carol Chaves

