Carla Diaz é pedida em casamento por Felipe Becari

A atriz Carla Diaz, 31 anos, foi pedida em casamento pelo namorado, o deputado federal (União Brasil) e ativista da causa animal, Felipe Becari,35,. Os dois compartilharam fotos do momento em que ela disse “sim” na noite desta terça-feira (1).

“Sim ao amor, à cumplicidade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o 1º dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo? Mas o sentimento de certeza desde a 1ª vez que a vi me fez entender que ainda é possível acreditar naqueles cenários que tanto desenhamos. Longe da perfeição, mas onde caminhamos lado a lado com a segurança de que sentimentos de amor, sim, formam a base de qualquer família”, começou Felipe na declaração romântica para a ex-BBB.

Ele ainda continuou: Carla, que você tenha a certeza do tanto que amo e admiro a mulher grandiosa que você é. Mais do que agora noivo, sou seu fã nº 1 e agradeço todas as manhãs pela oportunidade de escrever esses lindos capítulos com você. Que seja eterno, que seja verdadeiro, que seja completo. Te amo, com todo carinho e respeito. Seu noivo”, concluiu o político.

