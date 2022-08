Palmeiras e Flamengo se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro

Marcando a 23º rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (21), a partir das 16h (horário de Brasília), em um duelo que promete grandes emoções para os torcedores.

Líder isolado, o Palmeiras recebe o time Rubro-Negro no Estádio Allianz Parque. A equipe comandada pelo português Abel Ferreira chega tranquila a competição, já que está fora da Copa do Brasil. O jogo de hoje contará com a volta de um importante reforço, o meio-campista Gustavo Scarpa.

No jogo de hoje o Flamengo tem a oportunidade de diminuir a diferença de nove pontos para o Verdão. Para isso, a equipe comandada por Dorival Júnior precisa alcançar a sétima vitória consecutiva no Brasileiro.

Se o técnico Dorival Júnior optar por escalar o que tem melhor, o Flamengo enfrenta o Palmeiras com: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Arturo Vidal (Thiago Maia), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro.

