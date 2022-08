Serc/UCDB abre torneio diante de argentinas

Campo Grande recebe, a partir desta segunda-feira (22), a Copa Mundo de Futebol de Salão Feminino. Os jogos acontecem no Ginásio Guanandizão, e a abertura está prevista para às 18h.

Segundo os organizadores, o torneio amistoso pretende reunir aproximadamente 400 pessoas, entre atletas, comissão técnica e estafes. São cinco equipes que vêm de fora do Brasil para disputar o campeonato que promete levar emoção para quem acompanhar.

Mato Grosso do Sul será representado pela Serc/UCDB. Além das donas da casa, a disputa envolve 11 equipes: Normanochka (Rússia); Pinocho (Argentina); Faculdade Sogipa (Brasil); Taboão da Serra (Brasil); Juventas (Colômbia); ADEF (Brasil), Pato Futsal (PR), Stein Cascavel (Brasil); Female/Unochapecó (Brasil); Atlas City (Colômbia); e NY Equador (USA).

Na primeira rodada se enfrentam os times Normanochka (Rússia), contra Faculdade Sogipa (Brasil); Female /Unochapecó contra NY Equador; Stein Cascavel versos Atlas City; Taboão da Serra e Juventas. A Serc/UCDB estreia às 20h, contra o Pinocho.

Para ajudar a bancar o torneio amistoso, a Funesp (Fundação Municipal de Esportes) repassou ao menos R$ 165.364 para a federação estadual, de acordo com termo publicado em diário oficial.

“Grandes jogadores vão participar da competição. Queremos levar esse entretenimento para a população, especialmente neste mês de aniversário da cidade”, disse o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano, ao site da fundação.

O diretor-geral de eventos da Copa Mundo de Futsal, Gue Marques, fala da importância desse tipo de evento para o município. “Acaba tendo uma divulgação, a cidade acaba sendo divulgada pelo mundo inteiro; tem transmissão ao vivo.”

O dirigente acrescenta a importância do evento. “Fomenta o futsal feminino da cidade. Quando a gente faz os eventos na cidade deixa o legado. Para esses atletas que estão participando é bom. É muito importante as equipes daqui do Brasil terem essa interação”, acrescenta.

Jogadora morre aos 20

A jogadora de futsal Pietra Medeiros, do Taboão Magnus, morreu aos 20 anos. Pietra estava internada há mais de dez dias com diagnóstico de hepatite autoimune. Ela realizou um transplante de fígado nesta semana, mas não resistiu e morreu na sexta-feira (19).

Com o Taboão Magnus, Pietra foi campeã da Libertadores feminina de futsal de 2022. O clube comunicou a morte da atleta em post nas redes sociais.

“É com muito pesar que comunicamos o falecimento da nossa atleta Pietra. Agradecemos a todos que se uniram nesse últimos dias desafiador e oraram por ela. Desejamos muito força a todos os famíliares e a nosso grupo. A foto vai colorida e com esse sorrisão lindo”, publicou a equipe.

Grandes nomes do futsal lamentaram a morte de Pietra, entre eles Falcão, o ex-jogador publicou uma foto ao lado da jogadora. “Que Deus te receba de braços abertos e conforte a sua família. Futsal em luto”, escreveu Falcão.

