Mulher é agredida ao esbarrar em homem em tabacaria no Nova Lima

Uma mulher de 33 anos foi agredida na madrugada deste domingo (21), em uma tabacaria do bairro Nova Lima, em Campo Grande. As agressões ocorreram após a vítima esbarrar em um homem que estava no local.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que estava dançando quando encostou em um rapaz conhecido como “barata”, o mesmo teria se irritado após ela pedir para ele se afastar um pouco para não encostar nela e nas amigas e começou a agredi-la com socos e pontapés. Após o fato os seguranças retiraram a vítima do local mas o agressor seguiu dentro da tabacaria.

Já do lado de fora, a vítima foi abordada por três mulheres que também a agrediram, segundo ela, as mulheres seriam amigas de “barata”.

Os policiais foram até o local mas o agressor havia fugido pelos fundos Tabacaria e pulado o muro. Os bombeiros foram acionados e a mulher foi encaminhada para UPA 24h com cortes e sangramentos, mas passa bem.

O caso foi registrado na Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro), como lesão corporal dolosa.

Serviço:

Violência contra a mulher – Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.