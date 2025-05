Dia da Defensoria Pública celebra compromisso com justiça e cidadania

Nesta segunda-feira, 19 de maio, é celebrado o Dia da Defensoria Pública, uma data que homenageia o trabalho essencial das defensoras e defensores públicos, profissionais que atuam na linha de frente da garantia de direitos da população em situação de vulnerabilidade.

Com compromisso, coragem e vocação, esses profissionais são responsáveis por oferecer assistência jurídica gratuita, promover educação em direitos e levar esperança a milhares de pessoas que, sem eles, não teriam acesso à Justiça.

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul parabenizou e agradeceu, em nota, o empenho diário de cada defensor e defensora na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humana. O órgão reforçou a importância da instituição como ponte entre o cidadão e seus direitos fundamentais.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram