Palmeiras arranca empate contra Atlético-MG na base da resistência emocional

Atlético-MG e Palmeiras empataram por 2 a 2 na noite de ontem (3), no Mineirão, em jogo válido pelo jogo de ida da Libertadores. O Galo chegou a abrir 2 a o no placar. A noite parecia desastrosa para o Verdão, porém a resistência emocional digna do bicampeão da América fez com que o time conseguisse arrancar o empate.

Até os 13 minutos do segundo tempo o objetivo do Palmeiras era evitar uma vantagem mais elástica, o que dificultaria a classificação. O Atlético fazia uma ótima partida, com boas chances e dois gols de vantagem. Já o time de Abel não acertava a marcação e tinha dificuldades de sair para o jogo. Entretanto, graças a maturidade de um elenco que mais que ninguém sabe jogar um mata-mata, o time foi buscar o empate.

Como foi o jogo

O Atlético começou o jogo cauteloso, entretanto melhor que o Palmeiras. Hulk começou o jogo acompanhado por Gustavo Gómez (depois por Murilo), enquanto Keno tinha a marcação de Marcos Rocha. Os dois jogadores levaram vantagem ao longo da partida, o que contribui para o Galo desenvolver seu jogo.

O time de Cuca criou boas oportunidades. A falta de pontaria adversária era o que mantinha o Verdão com o 0 a 0. Sem Rony, que encaixa perfeitamente em jogos baseados na transição, o Palmeiras tinha Dudu como principal opção de velocidade, mas o camisa 7 estava mais preso para ajudar a marcar e consequentemente não era a válvula para contragolpes rápidos.

O Atlético também tinha suas precauções. Otávio, por exemplo, não deixava Raphael Veiga respirar. Mariano e Rubens marcavam forte quem caia por seus setores. No ataque o time parecia cada vez chegar mais perto do gol. Keno teve duas boas oportunidades, Zaracho errou uma cabeçada, Ademir acertou a trave após o Atlético pegar um rebote de escanteio.

Ao final da primeira etapa, Marcos Rocha fez um pênalti desnecessário em Jair. Hulk, que perdeu a cobrança ano passado contra o mesmo adversário, desta vez, converteu a cobrança e fez o Mineirão explodir. O atacante bateu forte, rasteiro, no canto esquerdo de Weverton, que pulou na bola, mas não conseguiu alcançá-la.

Na volta para o segundo tempo, logo aos 2 minutos, após bola rasteira cruzada de Jair, Murilo tocou contra a própria meta. Gol contra em favor do Galo. Com os dois a zero, o Palmeiras parecia perdido em campo, com um Atlético que não parava de atacar.

Entretanto, aí surge o melhor jogador do Palmeiras nos últimos meses: Gustavo Scarpa. Em cobrança de falta, o jogador acertou a trave, a bola voltou no pé de Murilo, que se redimiu com a diminuição do placar. O time de Abel voltou ao jogo após o gol.

O Atlético continuava com maior posse de bola, mas já não chegava com tanta facilidade ao gol de Weverton. E os paulistas, com maior pressão, passaram a incomodar. Tiveram chance de ouro, mas Dudu, com o gol aberto, errou o alvo.

Já no apagar das luzes, o Palmeiras mostrou toda a força do atual bicampeão da Libertadores. Após cobrança de escanteio a bola foi para Dudu, que tocou para Danilo empatar o placar. 2 a 2 no Mineirão. A torcida alviverde cantava em um estádio já decepcionado com o roteiro da partida.

Próximos jogos

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (10), na Allianz Arena, às 21h30 (horário de Brasília). Antes disso, o Atlético enfrenta o Athlético-PR, domingo (7), às 19hrs, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Já o Palmeiras enfrenta o Goiás, dentro de casa, às 16hrs, pela 21º rodada do Brasileirão.

