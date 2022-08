Vídeo: Carro é consumido por chamas no Jardim Noroeste

Um carro foi consumido por chamas no Jardim Noroeste, no cruzamento da rua Vaz de Caminha com a Indianápolis, na manhã desta quinta-feira (4). A quadra foi isolada com pneus e duas cadeiras colocadas por moradores da região. Dentro do carro estava um casal, que conseguiu escapar antes do fogo espalhar.

O veículo era um Ford Ka. Na medida que o utilitário era consumido pelo fogo, uma fumaça preta tomava conta da região, o que assustou a população que passava pelo local. Além disso, as chamas estavam altas o que causou preocupação que acertasse a fiação. Logo no início do incêndio, o carro começou a descer a rua. Pessoas que passavam pelo local colococaram pneus em baixo do veículo, o que fez com que ele parasse.

A equipe do Corpo de Bombeiros chegou por volta das 7h30 e já controlou o incêndio. O carro ficou completamente destruído pelas chamas. A PM chegou um pouco antes e interditou os dois lados da rua. O acidente causou um congestionamento na via, já que os carros tiveram que pegar um caminho alternativo.

O dono do veículo era o pintor Valdinei Vinícius Nogueira. Ele levava a esposa para o trabalho, no Jardim Noroeste. Após o fogo começar, o casal abandonou o veículo, deixando documentos e celular. Além do prejuízo com o carro, que não tinha seguro, todos os equipamentos que estavam no porta-malas foram completamente destruídos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.