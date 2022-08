Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Mercúrio está de mudança para Virgem nessa madrugada, sinal de que você vai acordar com o pique a mil para cuidar de tarefas de rotina. Aproveite para terminar tudo o que exige foco total — você vai se concentrar com mais facilidade e pode se surpreender com o que será capaz de fazer hoje! É um bom momento para testar novas rotinas, fazer ajustes na agenda e até eliminar de vez um mau hábito. A saúde pede um pouco mais de esforço da sua parte, por isso, deixe a preguiça de lado e bora lá mexer o corpinho!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Seu charme está on a partir de agora, Touro! Tudo graças a Mercúrio, que brilha firme e forte em seu paraíso astral a partir de agora. A sorte também vai sorrir para os seus interesses. Que tal fazer uma fezinha? E com a Lua mandando vibes maravigolds para completar esse quadro, o astral será perfeito para se encontrar com pessoas queridas e deixar a solidão bem longe. No trabalho, parcerias e atividades em grupo devem correr melhor, especialmente no que envolve comunicação ou educação. O romantismo está em alta, sinal de momentos pra lá de maravilhosos com o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua está de mudança para Escorpião e coloca o trabalho como prioridade nesta quinta. Aposte na criatividade e jogo de cintura do seu signo para lidar com os desafios no serviço. Talvez seja preciso fazer alguns sacrifícios quando se trata de cuidar do seu corpo, mas um pouco de rotina e disciplina resolvem isso rapidinho. Mercúrio vai dar uma agitada nos assuntos familiares, trazendo novidades. Pode ser a hora de acabar de vez com mal-entendidos e de resolver velhas brigas familiares – sua habilidade para conversar será um trunfo e tanto! Programa caseiro, com uma pitada de romantismo, promete animar a vida a dois. Há chance de receber mensagens fofas, ou ousadas, de um amor antigo.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Com a Lua brilhando em seu paraíso astral, você vai sonhar em passear, conhecer gente nova, bater um papo com a galera e sair da rotina. Mas nem por isso dá pra deixar as obrigações de lado, meu cristalzinho! Ainda bem que seu carisma também cresce e você tem tudo para envolver os colegas ou clientes nos seus planos ou surpreender ao apresentar ideias novas e ousadas. E com Mercúrio estimulando seu lado comunicativo, você pode abrir novas portas e chegar mais longe do que imagina, Câncer. Você e o mozão estarão em sintonia e há sinal de diversão no relacionamento. Declaração de amor ou bilhetinhos carinhosos animam o romance! Paixão à primeira vista pode surpreender e acelerar seu coração.

Leão (de 22/7 a 22/8)

No trabalho, você vai mostrar bom-senso e terá facilidade para manter os pés no chão. Quem trabalha em casa ou em um negócio familiar tem ótimas chances de descolar uma grana extra. Mercúrio passa a estimular as finanças a partir de hoje, sinal de que pode topar com boas oportunidades nessa área quando menos espera. Claro que terá que fazer a sua parte, mas vale a pena focar nessa área a partir de agora e conversar sobre suas ideias com alguém de confiança. Aproveite para cuidar do seu cantinho, preparar uma refeição caprichada ou maratonar aquela série nova com o mozão e a família. Se está só, lembranças de um ex podem atrapalhar uma nova conquista.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Com a Lua estimulando seu lado mais falante, você tem tudo para melhorar a comunicação com as pessoas próximas, seja no trabalho ou na vida pessoal. Raciocínio rápido e boas ideias serão fundamentais para você se destacar e correr atrás dos seus interesses. E com Mercúrio de mudança para o seu signo, você ganha uma poderosa injeção de ânimo, bebê! Bom astral para traçar planos, definir novas metas e cuidar dos seus interesses. Os astros garantem que vai se divertir com os irmãos ou com pessoas mais próximas – entre em contato e coloque o papo em dia. Está sonhando com um conto de fadas pra chamar de seu? Um novo contatinho que você acabou de conhecer pode despertar seu interesse. Sair da rotina e conversar mais com o mozão animam o romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

mudança de Mercúrio para o seu inferno astral nessa madrugada pede um cuidado redobrado com tudo o que envolva comunicação, passeio e viagens rápidas nos próximos dias, Libra. Mas não precisa se estressar antes da hora: o dia começa tranquilo e você pode colocar assuntos que envolvem dinheiro em ordem. A Lua entra em Escorpião pela manhã e traz boas oportunidades de lucro. Pode ficar mais fácil organizar as contas e ganhar dinheiro, mas não comente sobre isso com qualquer um, tá? Por outro lado, a sua possessividade deve crescer e precisa ter cuidado para não sufocar o mozão. Vai com calma! A paquera pode sair perdendo com seu jeito ciumento.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje, Mercúrio se muda para Virgem e destaca seu lado mais solidário e sonhador. Aproveite para mergulhar no trabalho e resolver os perrengues no seu ritmo logo cedo. Ainda bem que a Lua entra em seu signo ainda pela manhã e traz uma dose extra de energia, meu cristalzinho! Foque nos seus objetivos e, se precisar de ajuda ou conselhos, peça uma mãozinha aos amigos. O fim de semana está chegando e o astral será perfeito para antecipar um encontro com a turma. Divirta-se! Se anda de olho em alguém, é hora de se aproximar e apostar num bom papo para se dar bem! Com o mozão, seu jeito original e sincero pode fazer a diferença e selar o romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Nessa madrugada, Mercúrio brilha em Virgem e promete estimular planos mais ambiciosos a partir de agora. Em compensação, a Lua se muda para seu inferno astral e você vai querer paz e sossego! E como não dá pra ficar no seu canto pensando na vida e se isolar de todo mundo, o jeito é encontrar um modo de cuidar das tarefas sem se expor demais. Pode ser uma boa diminuir o ritmo enquanto analisa qual é o rumo que deseja seguir na vida profissional e se há correções de rota a fazer. A paquera pode ficar mais sossegada, mas investigue direitinho se pintar um crush no seu caminho – há risco de ser comprometido! A dois, reforce a confiança para proteger o romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Pela manhã, com a Lua brilhando em Escorpião, tudo indica que o astral se torna mais descontraído, o que também vale para o trabalho. Para coroar a boa fase, Mercúrio também se muda para Virgem e incentiva a busca por conhecimento. É um ótimo momento para investir em curso, retomar os estudos ou mergulhar nos livros – todo e qualquer tipo de cultura se torna mais interessante para você, meu cristalzinho. Canalize isso para o trabalho e vai colher mais frutos do que imagina lá na frente! No romance, a sintonia entre vocês dois deve crescer e tudo indica que vão se divertir juntos. A paquera também pode surpreender – preste atenção nos amigos dos amigos, tá?

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A semana está chegando ao fim, meu bem, mas com Mercúrio de mudança para Virgem, pode se preparar para algumas novidades e mudanças de última hora. Para aproveitar melhor essa vibe, seja mais flexível e não se apegue tanto à rotina. E com a Lua brilhando em Escorpião, vale a pena até se arriscar em alguns projetos diferentes, seja na vida pessoal ou no trabalho. Se pintar alguns imprevistos pelo caminho, aposte na sua capacidade de improviso – no final, tudo se ajeita, pode acreditar! Um cuidado extra na hora de se produzir pode ajudar na paquera. Que tal dar uma chance a um crush mais velho ou popular? Você e o mozão podem conversar sobre o futuro do relacionamento.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

No trabalho, você pode investir em parcerias e tarefas feitas em equipe. Juntar forças com os colegas pode te ajudar a conseguir o que deseja, cortesia de Mercúrio que passa a brilhar em Virgem a partir de hoje. E com a Lua em Escorpião, seu otimismo também promete dar um show, meu cristalzinho! Vale a pena fazer alguns planos mais ousados para se divertir e até organizar uma viagem, mesmo que seja só para o final de semana. Tá na pista e não tem um contatinho em vista? Nesse caso, bom humor será a chave para espalhar seu charme e fazer novos contatos. A descontração e o alto-astral animam os momentos com o mozão. Faça sua parte para espantar a rotina.