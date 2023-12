Operário vence a primeira na Série D contra o Inter de Limeira e sobe na tabela

Operário Futebol Clube conquista a sua primeira vitória no campeonato brasileiro série D, na noite de quarta-teira (7), após vencer a Internacional de Limeira, no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande. Com a vitória, a equipe Sul-mato-grossense sobe para a 5° posição no grupo A7.

O gol da partida foi de Jhonny, aos 43 minutos do segundo tempo. O publico que compareceu no estádio foi de 573 pessoas, agregando na renda de R$ 8.375 mil para o clube da Capital.

A equipe paulista conheceu a sua segunda derrota na competição (perdeu para o XV de Piracicaba e Operário) e agora enfrenta em Limeira (SP), o Maringá (PR) neste sábado, às 15h30 (horário de Brasília)

Já o Operário, viaja amanhã cedo para a cidade de Catalão (GO), onde enfrenta neste sábado, às 17h (horário de MS) o CRAC (GO). Acesse também: Festa Juninas devem agitar a Capital a partir desta sexta-feira

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba