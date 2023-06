Festa Juninas devem agitar a Capital a partir desta sexta-feira

Com a chegada dos meses de junho e julho, a população já pensa em procurar locais para celebrar as Festas juninas e julinas, geralmente em comemoração a São João e Santo Antônio. As festas juninas são comemoradas no estilo de quermesse, com festas beneficentes, prendas e barracas de comidas típicas do festejo. E algumas comemorações devem começar já esta semana, a partir de sexta-feira (9), confira:

21º Arraial de Santo Antônio

O Arraial de Santo Antônio deste ano será comemorado na Praça do Rádio, de 9 a 13 de junho. A festa irá contar com atrações musicais, barracas com comidas juninas e o tradicional concurso de quadrilhas. A 21ª edição começa amanhã (9) e traz mais de 20 opções de barracas e alimentos, bebidas e artesanatos.

As barracas começam a funcionar a partir das 16h e todos os dias haverá uma celebração religiosa às 18h, seguida da apresentação das quadrilhas e dos shows, às 19h e às 21h.

A programação artística começa na sexta-feira (9), às 18h30, com a quadrilha junina, seguida dos shows de Marlon Maciel e a dupla João Haroldo e Betinho. No sábado (10), a animação fica por conta da orquestra de violas de Valinhos e a dupla Fred e Victor.

No dia 11, às 19h, acontece a apresentação do grupo Ipê da Serra, seguido da dupla sertaneja Patrícia e Adriana. O encerramento dos shows, na segunda-feira (12), fica por conta do Trio Violada e Maria Cecília e Rodolfo.

2 ª festa da Paróquia Imaculado Coração de Maria

Entre os dias 9 e 18 de junho será realizada a 2ª festa da Imaculado Coração de Maria, com música ao vivo, show de prêmios e comidas típicas para toda população.

Com uma estrutura de tirar o fôlego a 2ª festa da padroeira promete muito conforto e animação ao público presente, garante o pároco, Padre Carlos Alberto Pereira, “Estamos preparando uma linda festa, tudo está sendo pensado para que nossa comunidade possa viver momentos de alegria e devoção em nossa festa junina” aponta Padre Carlos.

A Igreja Imaculado Coração de Maria fica na Avenida Hiroshima, 1233, bairro Carandá Bosque. A festa começa a partir das 18h e haverá missa todos os dias, às 19h. A entrada é gratuita.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.