SMS de Três Lagoas promove vacinação contra a gripe neste sábado para ampliar cobertura

Três Lagoas enfrenta desafios na campanha de vacinação contra a gripe, com uma baixa taxa de cobertura vacinal. Até o momento, apenas 54,25% da população havia sido vacinada, ficando muito aquém da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

Os dados foram divulgados pela Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Diante dos números insatisfatórios em todo o país, a campanha, que originalmente teria encerrado no final de maio, foi prorrogada em todos os estados.

A vacina contra a influenza está disponível para todos os públicos a partir de 6 meses de idade. No entanto, as puérperas foram o grupo que menos aderiu à vacinação, com uma cobertura de apenas 26,05%.

Para receber a imunização, basta procurar uma Unidade de Saúde da Família (USF) de segunda a sexta-feira, excluindo feriados, de acordo com os horários estabelecidos para as salas de vacinação de cada unidade. É importante ressaltar que a vacinação contra a gripe também está sendo oferecida juntamente com a vacina contra a Covid-19 no container do Movimento Vacina Mais, localizado na Feira Central Turística de Três Lagoas. O container está disponível todos os sábados, das 07h às 11h, e neste sábado (10) a equipe estará focada em ampliar ainda mais a cobertura vacinal contra as duas doenças.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas