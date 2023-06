Conexão Brasil Israel pode atrair investimentos para MS

“O estado de Mato Grosso do Sul tem um grande potenciual de turismo como o Pantanal e estamos pesquisando investir nesse segmento que é um dos pontos fortes do Grupo Hadassa bem como também no setor de piscicultura”. Foi o que afirmou o empresário Jean Patrick Garcia Baleche, CEO do Grupo Hadassa em Marília, durante entrevista exclusiva a jornalista Marinalva Pereira. Em visita a Campo Grande, Diretor executivo do Grupo Hadassa, Garcia administra o aglomerado que reúne 16 empresas e tem a sede localizada em Marília,e emprega 30 pessoas em Marília e 70 em todo o Brasil foi recebido pelo diretor do Jornal O Estado de MS, Jaime Valler.

A sede fica na cidade, mas há empresas espalhadas em Joinville, São Paulo e no Nordeste. Ao todo são 16 empresas – Hadassa Viagens, Hadassa Vendas, Hadassa Publicidade, Hadassa International, Hadassa Tecnológica, Hadassa Marketing e Soluções Tecnológicas, Hadassa Cosméticos, Hadassa Coach, Hadassa Representações, Editora Hadassa, HV Cursos, Hadassa Alma Feminina, Morena Loira Boutique, Oxi Loja do Povo, Fish Business Inteligency e Hadassa Hair Internacional.

O Grupo Hadassa traz para os produtores brasileiros toda a expertise usada em Israel. Por ser um país pequeno, o continente investe muito em educação e, por isso, há bastante desenvolvimento tecnológico.O grupo capta produtores que tenham interesse em usar a tecnologia israelense, e faz coleta de água e terra para análise, a fim de viabilizar o projeto. Através dessa conexão com Israel o grupo Hadassa consegue levar agricultores, fazendeiros e produtores para Israel, a fim de mostrar a tecnologia usada lá. Conforme afirmou Hadassa também é possível dar todo o suporte no Brasil. “Uma das qualidades do povo judeu é ser perito em tudo que faz. Eles trabalham muito essa questão de aprimorar o conhecimento”, destaca.

Nascido em 12 de outubro de 1987 na cidade de Tubarão, Interior do Estado de Santa Catarina, Jean Patrick Garcia Baleche, o Garcia, é filho mais velho da senhora Rachel Correa Garcia e do senhor Felipe Baleche Neto. À frente do Grupo Hadassa, Garcia disponibiliza ao cliente diversas opções em turismo: pacotes personalizados, cruzeiros, e um pacote especial para realizar o sonho de muitos em conhecer a Terra Santa, Israel, somos especializados em realizar esse sonho ímpar de estar na terra do Grande Rei e caminhar pelas páginas da Bíblia Sagrada.

Atualmente o grupo atua em diversas áreas além do agenciamento de viagens. De acordo com o CEO do Grupo Hadassa, o diferencial da empresa está em atender as diversas necessidades dos clientes.O Grupo Hadassa tem como valores, a Bíblia, Família, Honestidade e Ética. Acreditamos que com isso é possível fazer a diferença no mercado, atender de forma digna nossos clientes, transmitindo confiança e credibilidade.

