Operário tem baixa no elenco na continuidade da Série D

O Operário Futebol Clube informou na manhã de hoje (21), que o meia Igor Vilela e o defensor Marcos Danilo não fazem mais parte da delegação da equipe sul-mato-grossense para continuidade da Série D.

Segundo a nota da equipe, ambos atletas aceitou o encerramento dos seus contratos no último dia 16 deste mês.

A diretoria operariana relatou em nota que agradece pelos serviços prestados ao clube e deseja o melhor na sequência da carreira dos dois jogadores.

