Campo Grande sediará a Taça Brasil de Futsal masculino em julho

A cidade de Campo Grande foi escolhida pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) para sediar nos dias 9 a 15 de julho, a 26ª edição da Taça Brasil Sub-15 Masculina. As partidas devem acontecer no Ginásio Guanandizão. A delegação sul-mato-grossense será presentado pela Juventude AG Escolinha do Pezão.

Segundo a organização do torneio, 15 equipes de quatorze estados serão divididas em três grupos. O líder da cada chave e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais do campeonato. Veja os grupos abaixo que participarão da Taça Brasil Sub-15:

Grupo A

Associação Cultural e Esportiva Drummond (PR)

Associação Atlética Desportiva de Brasília (DF)

Clube do Remo (PA)

Associação Atlética Balsas Futsal (MA)

e Juventude (AG)

Grupo B

Vasco da Gama (RJ)

Clube Campestre (PB)

Associação Brisas (GO)

Clube Atlético Tabuca Juniors (SP)

Apama-SC.

Grupo C

Associação Beneficente Esportiva W&F (CE)

Associação Atlética Uirapuru (MT)

Late Clube de Teresina (PI)

Sport Club Recife (PE)

Escolinha do Pezão.(MS)

