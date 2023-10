Absorventes serão distribuídos gratuitamente nas escolas de Dourados

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), assinou decreto que permitirá que adolescentes da Rede Municipal de Ensino tenham acesso gratuito a absorventes. Medida faz parte de projeto denominado ‘Dignidade Menstrual’.

A proposta é encampada pela Semed (Secretaria Municipal de Educação) e foi anunciada nesta terça-feira (20). “Esse é um projeto importante e necessário. Não podemos admitir que meninas percam aula porque não tem condições de adquirir um absorvente”, explica a secretária de Educação, Ana Paula Benites.

Todo mês, as estudantes poderão procurar a direção da escola para retirar seu pacote de absorvente.

“Sabemos que não são todas que vão retirar, mas muitas precisam. É claro, que se for necessário ela vai poder retirar mais de um. Cada diretor, diretora, poderá atender a aluna da melhor maneira, observando a peculiaridade e realidade de cada menina”, explica a secretária.

