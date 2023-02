Operário perde nos pênaltis para o Tocantinópolis e está eliminado da Copa Verde

O Operário Futebol Clube está eliminado da Copa Verde de 2023. A equipe de Campo Grande empatou no tempo regulamentar em 1 a 1 contra o Tocantinópolis (TO), e perdeu na disputa de pênaltis por 5 a 4. A partida aconteceu na tarde de ontem (18), no Estádio Ribeirão, no município de Tocantinópolis.

O jogo começou bem para sul-mato-grossense. Aos 34 do primeiro tempo, Jhonny recebeu passe de Tony Júnior e empurrou a bola para o fundo das redes. Com 1 a 0 no placar, o técnico Celso Rodrigues buscou segurar o resultado.

O Operário ficou em vantagem até aos 49 minutos do segundo tempo. O time do Tocantins pressionou o segundo tempo inteiro quando nos acréscimos da partida, Andrezinho, empatou com o time do Tocantinópolis. 1 a 1.

Após o gol, o Operário teve a chance de comemorar a classificação. Aos 53 minutos do segundo tempo, Leomir sofreu pênalti. Ele mesmo pegou a bola e o chutar a cobrança, recuou na mão do goleiro Anderson Luiz, perdendo a chance de classificação em tempo normal.

Nas penalidades, o time de Mato Grosso do Sul começou batendo. A série de cobranças seguiu empatada até a quarta cobrança, quando Irapuan, perdeu a cobrança de pênalti. O goleiro do Anderson Luis do Tocantinópolis pegou a cobrança, tornando-se o herói da classificação.

Na última cobrança, o lateral Da Silva converteu e colocou o time do norte do Tocantins na próxima fase da Copa Verde. Resultado nos pênaltis: TEC 5×4 OFC

O Operário está eliminado da competição nacional. Já o Tocantinópolis Esporte Clube avança para a próxima fase e enfrenta já nesta quarta-feira (22) o Brasiliense-DF, no Estádio Boca do Jacaré, no Distrito Federal.

O time da capital de Mato Grosso do Sul, precisa levantar a cabeça. Já no dia 1 de março, enfrenta o Operário-PR pela Copa do Brasil, às 20h. A partida está marcada para acontecer no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

