Novo vence Ivinhema e respira no campeonato sul-mato-grossense

A equipe do Novo venceu o Ivinhema na noite de ontem (18), por 2 a 1, no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. A partida era valida pela quinta rodada o campeonato sul-mato-grossense.

O placar do jogo do foi aberto aos 9 minutos de partida por Rodrigo. Ainda na etapa inicial, Luan ampliou o resultado para 2 a 0.

Em busca do empate, o Ivinhema se abriu no segundo tempo e a insistência deu certo. Aos 3 minutos da etapa final, Bruno fez o primeiro gol do Ivinhema. O time do sul do estado, tentou o empate, mas a partida finalizou em 2 a 1 para o Novo.

Como ficaram os grupos?

Grupo A

Costa Rica é líder do grupo com 12 pontos. A Serc (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão) vem logo atrás com 9 pontos. O Operário, com seus e Coxim com três pontos, vem na sequência. O último colocado e lanterninha do grupo, Comercial não pontuou até o momento.

Grupo B

O grupo está equilibrado até o momento com três equipes ( Ivinhema, Dourados e Aquidauanense) com seis pontos. Logo atrás, o Novo e Operário Carapoense estão com três pontos.

