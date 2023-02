Menino de 6 anos é encontrado andando sozinho em avenida da Capital

Um menino de 6 anos foi encontrado andando sozinho e de pijama, na manhã de hoje (19), pela Avenida Júlio de Castilhos, no Portal Panamá, em Campo Grande. Segundo a polícia, a criança estava descalça e usava roupas de frio.

Conforme apurado pelo Portal O Estado Online, a criança chegou correndo em uma loja de brinquedos que fica na área externa de um supermercado. O pequeno foi abordado pelo comerciante que relatou a reportagem que estava bastante suado. Ao questionar a criança, onde estaria a sua família, o pequeno disse ao comerciante que não tinha família e pediu para morar com o homem.

Assustado, o dono do comércio chamou o gerente do supermercado e acionou a Polícia Militar. No local, uma moça disse aos policiais que viu menino andando com uma mulher na região do supermercado e que acredita ser a mãe dele. Durante o atendimento, o menino alegou estar com fome e a mulher comprou bolacha e leite para ele se alimentar. Em determinado momento, a criança pediu para ele morar com a moça.

Aos policiais, o menino informou o nome dos pais, as até o momento não foram localizados. Além da Polícia Militar, o Conselho Tutelar compareceu no local, que agora estão responsáveis pela criança até a localização dos familiares do menino.

