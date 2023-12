Operário pega estrada para enfrentar o Maringá pela 4ª rodada do Brasileirão

O Operário Futebol Clube, único representante do Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D, encerrou seus treinamentos e seguiu viagem na quinta-feira (25), para o interior do Paraná. O Galo joga fora de casa, pela 4ª rodada, no próximo sábado (27), às 18h (MS), contra o Maringá Futebol Clube (S.A.F./PR) no Estádio Willie Davids.

Depois de mais uma semana de treinamentos, para o treinador alvinegro, os próximos jogos contra os times do Paraná serão jogos desafiantes. “Esse primeiro jogo contra o Maringá será muito difícil e equilibrado, eles estão junto com nós na pontuação, é uma equipe forte, mas nós temos que fazer como foi as outras partidas, competir e buscar a vitória ”, disse o técnico Celso Rodrigues.

O Operário F.C está na 6ª posição na tabela, ao lado do CRAC-GO e do Maringá, adversário desta 4ª do Brasileirão da Série D 2023 . O líder no critério de desempates é o XV de Piracicaba, seguido pelo Inter de Limeira e o Patrocinense, todos com 5 pontos.

Fechando a tabela está o Ferroviária de Araraquara e o F.C Cascavel com 2 pontos cada. Nesta sexta-feira(26), o elenco fará um treinamento no CT do Maringá, visando a última preparação antes da partida.

Depois, no dia 3 de junho, o Galo volta a viajar para enfrentar no estádio Olímpico Regional o Cascavel. Acesse também: Pesquisa identifica postos de gasolina com maiores reduções de preços nas bombas