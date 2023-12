MS cresce mais que o Brasil, cria ambiente para receber recursos privados

Na abertura da segunda edição do ciclo de seminários: gestão de conflitos pelas agências reguladoras, no Bioparque Pantanal, o governador Eduardo Riedel destacou nesta sexta-feira (26) o trabalho de atração de investimentos privados e a importância desse capital para o desenvolvimento do Estado e geração de oportunidades.

“Mato Grosso do Sul tem nos últimos 10 anos tido uma taxa de crescimento acima da média brasileira. Isso se dá por um ambiente econômico que vem se formando, pelo capital privado, que vem adquirindo confiança no Estado, pela capacidade do Estado de investir, dever de casa feito ao longo do tempo para se construir uma Capag A e, além de tudo, poder colocar 12% da sua receita corrente líquida em investimento”, afirmou Eduardo Riedel. A Capag é a Capacidade de Pagamento, medida pelo Tesouro Nacional.

Por conta desse ambiente propício, o Estado tem recebido investimentos bilionários como a fábrica de celulose da Suzano, em implantação em Ribas do Rio Pardo, e do grupo Arauco, em Inocência, e a usina solar do grupo Solatio, em Cassilândia e Paranaíba, anunciada pelo governador Eduardo Riedel neste ano, entre muitos outros empreendimentos. São R$ 58 bilhões de capital privado em aplicação no Estado, destacou o governador.

Riedel também falou dos valores investidos pela gestão estadual, mas disse que o montante é insuficiente para atender as demandas da população, daí a importância dos investimentos privados, parte deles por meio das PPPs (Parcerias Público-Privadas). “Por parte do (Poder) Público, a gente pode se orgulhar de ter saído no Valor Econômico, há 15 dias atrás, que somos o estado que mais investe per capita do Brasil, R$ 1.117 por habitante/ano. É importante isso, mas não faz nem cócegas perto da demanda do Estado. Os R$ 3,5 bilhões que conseguimos colocar em diversas áreas da política pública são muito pouco para que a gente possa dar competitividade exigida pelo mercado de hoje. E é por isso que nós temos que ter um ambiente de atração para várias das áreas onde bons projetos sejam estabelecidos”, declarou .

Reportagem divulgada pelo jornal Valor Econômico revela que Mato Grosso do Sul continua liderando o ranking de investimentos por habitantes, entre os 26 estados e o Distrito Federal. Os investimentos incluem, principalmente, obras de infraestrutura. O levantamento foi realizado, a partir do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), de cada unidade da federação.

O governador fez questão ainda de destacar a importância de PPPs como a do esgotamento, que vai universalizar o saneamento até 2030 em todas as cidades atendidas pela estatal Sanesul.

