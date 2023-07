Rodada decisiva do Estadual sub-20 deve definir os confrontos das quartas de finais

A última rodada de classificação do Campeonato Estadual Sub-20 será neste sábado (15), com cinco jogos. A competição que abre duas vagas para representantes a na Copa do Brasil e Copa São Paulo Futebol Júnior, conhecerá os times que devem avançar para as fases finais da competição. Os classificados, já deve se enfrentar no próximo final de semana, em duas partidas de ida e volta. A final do Estadual está marcada para acontecer no dia 26 de agosto.

Rodada de hoje.

SÁBADO – 15/07

10h – estádio do Cene – Náutico x Seinter

15h – estádio Frédis Saldivar – Dourados x Operário AC

15h – estádio do Cene – União ABC x Aquidauanense

15h – estádio de Terenos – Operário x Novo/Sidrolândia

15h – estádio de Jaraguari – Comercial x São Gabriel

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

1) – Dourados, 7 pontos;

2) – Operário AC, 7 pontos;

3) – Ivinhema, 4 pontos;

4) – Águia Negra, 3 pontos;

5) – Sete Setembro, 1 ponto.

GRUPO B

1) – União ABC, 9 pontos;

2) – Aquidauanense, 9 pontos;

3) – Grêmio Santo Antônio, 6 pontos;

4) – Náutico, sem

5) – Seinter, sem

GRUPO C

1) – São Gabriel, 9 pontos;

2) – Operário, 6 pontos;

3) – Comercial, 4 pontos;

4) – Novo, 2 pontos

5) – Vitória, 1 ponto