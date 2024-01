Operário estreia com vitória na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Na estreia do Operário na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Galo conquistou uma vitória marcante por 2 a 0 diante do Coxim, na noite desta quarta-feira (24), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O Operário enfrentará o Náutico no próximo domingo (28).

A resposta chegou aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Boca, o lateral esquerdo do Operário, marcou um gol abrindo o placar e levando a torcida à loucura. “Marcar logo no início trouxe confiança ao time. Essa vitória é dedicada à torcida e ao clube que representamos com orgulho”, avalia Boca após a vitória.

No segundo tempo, o Operário manteve o controle da posse de bola, com diversos chutes a gol, e ampliou a vantagem com o segundo gol, desta vez marcado pelo zagueiro Junior Fell. “Foi uma estreia sólida, estamos focados em manter esse ritmo” Enfatiza o zagueiro.

O técnico Leocir Dall’astra, avalia positivamente a estreia do elenco. “Foi uma atuação onde a equipe demonstrou coesão e determinação em todos os aspectos do jogo, o que certamente nos deixa confiantes para os desafios futuros”, conta Leocir animado com o que assistiu.

