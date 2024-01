Expogrande abre as vendas de estandes comerciais

Caminhando para a 84ª Edição, nos dias 4 a 14 de abril de 2024, a feira promete reunir em 11 dias de evento, mais de 100 mil pessoas e diversas instituições e expositores, apresentando tendências, soluções e inovações para o agronegócio, além de contar com exposições de animais, leilões, circuito de palestras, shows, gastronomia e muita diversão para todas as idades.

Produtores de todo o Estado, além dos Países e estados vizinhos, estarão presentes na feira buscando ferramentas e soluções que possam representar uma força de propulsão para seus negócios e, nesse contexto, a realização de uma EXPOGRANDE, moderna e dinâmica, é de fundamental importância para atender as necessidades do momento, para geração do desenvolvimento de setor.

No Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado no coração da capital Campo Grande, são mais de 170.000 m² e mais de 150 expositores e parceiros, a 84ª edição traz como compromisso a neutralidade de carbono, destacando a responsabilidade ambiental e uma área dedicada à indústria, empreendedorismo e comércio, promovendo práticas sustentáveis e o fortalecimento de parcerias com o setor governamental e comércio internacional.

A EXPOGRANDE busca fomentar o setor rural, promovendo encontros entre empresas fornecedoras, instituições do seguimento e produtores rurais, oferecendo oportunidades de realização de grandes negócios, tornando-se hoje um evento multissetorial.

“Estamos ansiosos para contar com a sua participação na EXPOGRANDE 2024, contribuindo para o sucesso deste marco no calendário agropecuário e cultural do nosso Estado e do nosso País”, manifestou em nota o presidente da Acrisul, Guilherme Bumlai.

