MS deve produzir 11,4 milhões de toneladas de milho

A produção de milho na segunda safra deve apresentar redução de 14%, em Mato Grosso do Sul. A estimativa da Aprosoja/MS divulgada nesta terça-feira, 24, aponta para um total de 11,485 milhões toneladas; 2,218 milhões de hectares, queda de 6% e 86,3 sacas/hectares, retração de 19,23% em relação à safra anterior.

O presidente da Aprosoja/MS, Jorge Michelc explica que “com um possível atraso na finalização do ciclo da soja, poderá ocorrer uma redução na janela de plantio do milho. Apesar disso, a orientação técnica é de que o produtor evite plantios tardios, com o intuito de mitigar perdas de produtividade por fatores relacionados ao clima e a incidência de insetos-praga, como a cigarrinha”.

De acordo com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o período de plantio do cereal se estende até o dia 31 de março. Em Mato Grosso do Sul, com base no histórico de condições ambientais, o departamento técnico da Aprosoja/MS salienta que a melhor janela para o plantio se concentra entre os dias 13 de janeiro e 10 de março, período de implantação de aproximadamente 70% das áreas.

Plantio

Com avanço de 1,8 ponto percentual em comparação ao mesmo período do ano anterior, o plantio do milho iniciado em 12 de janeiro, atingiu cerca de 40 mil hectares, equivalente a 2% da área total estimada. A região centro está com o plantio mais avançado, com média de 2,3%, enquanto o sul e o norte estão com média de 1,7% cada.

