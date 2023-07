Vereador Candinho Gabínio assume interinamente a Prefeitura de Ponta Porã

Nesta segunda-feira, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Vereador Candinho Gabínio, assumiu interinamente o comando da Prefeitura da cidade. O prefeito titular, Eduardo Campos, encontra-se de férias com sua família e deve retornar no próximo sábado. Com isso, a 1ª Vice-Presidente da Câmara Legislativa assume temporariamente a Presidência do Executivo Municipal.

Essa não é a primeira vez que Candinho Gabínio assume o cargo de prefeito interino em Ponta Porã. Durante o primeiro mandato na gestão de Hélio Peluffo, ele também assumiu as responsabilidades do cargo enquanto o prefeito titular e o vice precisaram se ausentar do país.

A cerimônia de posse interina contou com a presença da 1ª Vice-Presidente da Câmara Municipal e do Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Fábio Caffarena, que leram o termo e empossaram o Prefeito Interino Candinho Gabínio.

O Secretário de Estado da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura, Logística e Obras Públicas), Hélio Peluffo, também esteve presente na posse interina de Candinho Gabínio. Durante o evento, Peluffo destacou os investimentos previstos pelo Governo do Estado no valor de 6,5 bilhões de reais para Mato Grosso do Sul, incluindo grandes investimentos para a cidade de Ponta Porã. O Secretário ressaltou que a cidade está em boas mãos e que é essencial a união e coesão do grupo para promover o desenvolvimento local.

Em um discurso emocionado, o Prefeito Interino Candinho Gabínio agradeceu aos membros da Câmara Municipal e destacou o esforço da equipe legislativa em trabalhar em prol de Ponta Porã, mesmo diante de pautas desafiadoras. Ele aproveitou a oportunidade para enfatizar sua intenção de estreitar o relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, alinhando ações para o bem da cidade.

Diversas autoridades participaram da cerimônia de posse, incluindo o Prefeito Interino Candinho Gabínio e a Primeira-dama Flávia Passos Gabínio, o Secretário de Estado da Seilog Hélio Peluffo, o Superintendente do INCRA em MS Paulo Roberto da Silva, bem como os Secretários Municipais e Adjuntos.

Além disso, membros da Câmara Municipal marcaram presença, incluindo a Presidente Kamila Alvarenga, Anny Espínola, Agnaldo Miudinho – Líder do Prefeito na Câmara, Biro Biro, Kleber Ortiz, Rafael Modesto, Neli Abdulahad, Lourdes Monteiro Vanderlei Avelino e Waldecir Fernandes.

Com informações da Prefeitura de Ponta Porã