Tardezinha do Balneário reúne mais de 2 mil pessoas em Três Lagoas. 2º edição já possui data

Evento promovido pela Prefeitura proporciona lazer e fortalece o turismo local

Três Lagoas, 23 de Julho de 2023 – No último domingo, o Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” foi palco da primeira edição do “Tardezinha do Balneário”, um evento promovido pela Prefeitura de Três Lagoas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (SEDECT). A festa gratuita, que teve como objetivo ampliar a promoção do turismo local e oferecer mais uma opção de lazer para os três-lagoenses e visitantes, atraiu um público de mais de 2 mil pessoas, conforme divulgado pela organização.

A animação do Tardezinha ficou por conta do grupo Karaka, que embalou o público com muito samba e pagode. Além da música, o evento contou com uma praça de alimentação repleta de food trucks e diversos sorteios de brindes para os presentes. Tudo isso ao som da bela paisagem do Balneário, que é considerado o cartão postal da cidade.

A diretora de Turismo da SEDECT, Lidiane Ferreira, expressou sua gratidão pela presença do público e pela receptividade ao evento. Ela destacou a importância de proporcionar um ambiente agradável com música de qualidade e diversão garantida para os três-lagoenses e turistas.

O Tardezinha do Balneário não reuniu apenas moradores de Três Lagoas, mas também atraiu visitantes das cidades vizinhas de Castilho, Ilha Solteira, Santa Fé do Sul e Itapura, mostrando o alcance regional do evento.

Próxima edição

Um dos presentes, Denis Fabrício Alves, técnico de mecânica e automação, que está temporariamente em Três Lagoas a trabalho, elogiou a animação do evento e ressaltou a beleza do Balneário. Ele afirmou que estará presente na próxima edição do Tardezinha, que já tem data marcada para o próximo domingo, dia 30 de julho, com a animação do grupo “Projeto Nossa Vibe” a partir das 15 horas.

A diretora Lidiane Ferreira enfatizou a importância de trabalhar de forma transversal para promover o turismo, valorizando a beleza natural de Três Lagoas e criando um ambiente de encontros intergeracionais.

O sucesso da primeira edição do Tardezinha do Balneário comprova o potencial da iniciativa para fortalecer o turismo local e proporcionar momentos de lazer e diversão para os moradores e visitantes da cidade. A expectativa é que a próxima edição também seja um grande sucesso, consolidando o evento como uma das opções mais queridas pela população de Três Lagoas e região.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas