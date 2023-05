Operário empata contra o XV de Piracicaba e embola o grupo A7 da Série D

O Operário Futebol Clube empatou na tarde de ontem (14), contra o XV de Piracicaba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida aconteceu no Estádio Jacques da Luz, no bairro das Moreninhas, em Campo Grande.

Após ter empatado na primeira rodada, fora de casa contra o Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o Galo precisava vencer em casa para der aquele salto no embolado grupo A7. Mas a partida foi bastante trucada, com muito jogo tático entre os técnicos Celso Rodrigues e Cléber Gaúcho.

“Precisamos valorizar demais esse empate conquistado aqui em Campo Grande, até porque o jogo foi complicado devidos as circunstâncias que encontramos na partida. Estudei demais o Operário e percebi contra o Ferroviária que a equipe tem uma defesa muito sólida e consistente. A gente tem dificuldades em jogar contra times que usam o 3-5-2 e o Operário no segundo tempo foi muito superior quando utilizaram este estilo de jogo. Precisamos valorizar cada ponto ganho, mas também fazer os nossos estudos dentro de casa para a gente consiga avançar nesse grupo tão equilibrado, comentou para a reportagem do O Estado Online, o técnico do XV de Piracicaba, Cléber Gaúcho.

“Gostei do desempenho da nossa equipe na partida de hoje. Fomos melhores em algumas partes do jogo, mas tenho que enaltecer o sistema defensivo do XV de Piracicaba que dificultou bastante o nosso trabalho. Apesar do bom desempenho hoje, preciso ajustar a equipe e colocar essa superioridade em campo em gols”, disse o técnico do Operário Celso Rodrigues.

O próximo desafio do Operário será contra a Patrocinense (MG), em confronto válido para a terceira rodada do Brasileirão Série D. O jogo será no próximo domingo (21), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, no bairro das Moreninhas. A equipe sul-mato-grossense precisa buscar a primeira vitória na competição, com esse jogo como oportunidade para se aproximar da ponta do grupo A7.

Acompanhe a tabela do grupo A7 do Brasileirão Série D, com duas rodadas realizadas.

Patrocinense (MG)- 4 pontos

CRAC (GO)- 3 pontos

Inter de Limeira (SP)- 3 pontos

Maringá (PR)- 2 pontos

XV de Piracicaba (SP)- 2 pontos

Ferroviária (SP)- 2 pontos

Operário (MS)- 2 pontos

Cascavel (PR)- 1 ponto

