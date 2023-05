Após ser encontrado ferido em matagal, ciclista morre na Santa Casa

Um ciclista de 47 anos, morreu na tarde de ontem (14), na Santa Casa, dois dias após ser encontrados ferido em um matagal na rua Marçal de Souza, na Vila Popular em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada jogada em um matagal, ao lado de uma bicicleta na última sexta-feira (12). Ele foi encaminhado para Santa Casa com fraturas em diversas partes do corpo e com traumatismo craniano. Segundo os socorristas, a vítima estava com o ouvindo sangrando. Ninguém foi encontrado na região.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como morte a esclarecer.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.