Vencimento da última parcela do IPVA 2023 em MS se aproxima; confira data

A Última parcela do IPVA 2023 em Mato Grosso do Sul se aproxima com vencimento em 31 de maio. Os proprietários de veículos no Estado devem ficar atentos ao prazo para garantir a regularização de seus veículos.

Aqueles que não receberam ou perderam o boleto podem obter a segunda via de forma prática e rápida pelo canal de atendimento online, acessando o site www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva. A arrecadação desse imposto desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do Estado e dos municípios, sendo que metade do montante é direcionado às prefeituras das cidades onde os veículos foram emplacados.

PIX

Neste ano, todos os débitos estaduais podem ser pagos por meio do PIX – o sistema desenvolvido pelo Banco Central que permite operações financeiras em tempo real. A iniciativa da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) tem o objetivo de desburocratizar, facilitar o acesso e agilizar o dia a dia das pessoas.

Ao optar por essa forma de pagamento, o prazo para baixa do débito é reduzido de até 24h, para no máximo 5 minutos, já que o retorno bancário é instantâneo.

São aceitos pagamentos realizados por qualquer pessoa física ou jurídica que tenha uma conta em uma instituição financeira ou instituição de pagamento, incluindo os bancos que não são conveniados com o Governo do Estado como os digitais, desde que sejam participantes do PIX.

Importante ressaltar que o limite de horário e valor para realizar as transações são regras determinadas pelo Banco Central. O pagamento por PIX consta no contrato de prestação de serviço assinado entre o Governo do Estado e o Banco do Brasil.