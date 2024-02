Vacinação contra dengue para faixa etária ampliada começa neste sábado

A partir deste sábado, a aplicação da vacina contra a dengue será ampliada para toda a população com idades entre 10 e 14 anos. Inicialmente, a Secretaria Municipal de Saúde concentrou-se na vacinação de crianças entre 10 e 11 anos, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. No entanto, com a determinação do Governo Estadual, a vacinação será estendida para incluir o novo grupo.

“Com a resolução do Governo Estadual para que ampliássemos o público-alvo, a Sesau optou por manter o foco nas crianças de 10 e 11 anos por mais essa semana e, a partir de sábado, iniciar a vacinação daquelas que tenham até 14 anos”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

A estratégia busca aumentar a cobertura vacinal, especialmente entre as mais de 28 mil crianças que compõem o primeiro grupo-alvo. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde planeja realizar vacinação em escolas com alto índice de casos de dengue notificados, visando proteger as crianças em áreas de maior risco de contágio.

A medida também busca enfrentar a baixa procura pelo imunizante, considerando que o estoque atual não é suficiente para atender a toda a população de mais de 65 mil crianças e adolescentes. Assim, a ampliação da faixa etária é uma estratégia para aumentar a adesão à vacinação.

Durante o final de semana, a Sesau organizará plantões de vacinação em duas unidades de saúde, das 7h às 17h, e em uma unidade das 7h às 12h. Além disso, o Pátio Central Shopping e o Shopping Norte Sul Plaza também oferecerão doses da vacina, facilitando o acesso da população ao imunizante.

Leia mais: