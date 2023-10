Operário e Pinheiros goleiam em rodada do Campeonato Estadual feminino

A equipe feminina do Operário goleou o Seinter, neste final de semana, por 4 a 0, e lidera o Grupo A do Campeonato Estadual. A partida foi no sábado (30), no Estádio Avelinão, em Dois Irmãos do Buriti, a 115 quilômetros de Campo Grande.

Os gols foram marcados por Ana Cristina (2), Evelyn (2), Alessandra e Ana Jéssica. Galo, atual campeão do Estadual Feminino é líder do grupo A, com duas vitórias.

Na próxima rodada o Operário descansa, enquanto o Corumbaense enfrenta a Seinter, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. O jogo está marcado para o dia 8 de outubro, ás 10h.

Grupo B



A rodada deste sábado também teve a vitória do Pinheiros diante da Portuguesa, no estádio Olho do Furacão, pelo placar de 4 a 0. Os gols foram marcados por Daniela Gomes, Beatriz Almeida, Karina dos Santos e Ana Cláudia.

No grupo B, quem lidera é o Comercial com 6 pontos; seguido pelo Pinheiros com 3 pontos. A Portuguesa é a lanterninha sem nenhum ponto marcado, em dois jogos.

A próxima rodada tem Comercial x Portuguesa no Estádio Olho do Furacão, às 15h, em Campo Grande.

Acompanhe os próximos jogos do Estadual feminino

PRÓXIMA RODADA

Dia 7 – Corumbaense x Seinter – 10h – Artur Marinho

Dia 8 – Comercial x Portuguesa – 15h – Olho do Furacão

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

1) Operário, 6 pontos;

2) Corumbaense, 0 ponto;

3) Seinter, 0 ponto.

Grupo B

1) Comercial, 6 pontos;

2) Pinheiros, 3 pontos;

3) Portuguesa, 0 ponto

