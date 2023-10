Paulo Sérgio Nascimento Vilalba, 31 anos, morreu na tarde de ontem (01), após receber uma descarga elétrica, enquanto trabalhava em uma propriedade rural de Jardim, a 235 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site Jardim News, no local onde ocorreu a descarga elétrica é usado para lavar os maquinários usados na propriedade rural.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

