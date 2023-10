Motorista perde direção e morre após capotar caminhão na MS-141

O motorista Ederildo Messias de Andrade, de 40 anos, morreu no final da manhã de hoje (02), após perder a direção da carreta em que conduzia e capotar na MS-141, em Naviraí, a 364 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do Tá Na Mídia Naviraí, Edevaldo conduzia um caminhão Ford Cargo, sentido Naviraí, quando perdeu a direção do veículo, cruzou a pista e capotou no lado oposto. Com o impacto, a cabine do caminhão se desprendeu.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar no local, encontrou o caminhoneiro sem vida. Segundo a Polícia Civil, um dos eixos do veículo teria quebrado, mas uma testemunha relatou ter visto um dos pneus estourados.

Além da Polícia Civil, a perícia técnica esteve no local. O caso será investigado.

