Operário/DEC busca a classificação contra o Apec/PVA pela Copa Brasil de Futsal

O time Operário/DEC treinam forte em preparação para a partida de amanhã contra Apec/PVA (MT) pela Copa Brasil de Futsal. A equipe sul-matogrossense perdeu na semana passada para o por 8 a 2 e agora precisa vencer o jogo para conseguir avançar na competição. O jogo será às 15h, no ginásio do Guanandizão, em Campo Grande.

“Tivemos bastante dificuldades no primeiro jogo, por conta dos desfalques. Em nosso time, muitos de nossos atletas tem seus compromissos particulares e não puderam viajar até Cuiabá. No jogo de amanhã estaremos com o time completo, força máxima em busca dessa vitória” disse o Prof, Gustavo, técnico do Operário de futsal.

A entrada será gratuita para a população. O Galo da Capital necessita da vitória para seguir na competição. De acordo com o site Esporte MS, o regulamento da competição contém prorrogação e pênaltis, caso o Operário consiga tirar o saldo de gols.

A Copa Brasil é organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e nesta edição conta com a participação de 15 equipes, de nove estados brasileiros. Taboão Magnus (SP), ADTB Futsal (PR), FSD (MT), Dec/Operário (MS), Maringá/Seleto (PR), Celemaster Uruguaianense (RS), São José Futsal (SP), PraMinas (MG), Porto/Polivalente Futsal (TO), Acap (PA), Serc/UCDB (MS), Clube Resenhas (GO), Apec/PVA (MT), Instituto Lince (SP) e Vila Nova (GO).

REGULAMENTO

Segundo a CBFS, a Copa do Brasil de futsal feminino tem duração de cinco meses. As duas primeiras fases são regionalizadas, facilitando a logística das equipes. O evento é disputado em cinco etapas, no sistema “mata-mata” (eliminatório), em jogos de ida e volta. De acordo com o regulamento, só avança à próxima etapa a equipe que vencer as duas partidas (ida e volta) ou ganhar o primeiro duelo e empatar o segundo. O saldo de gols não é levado em consideração.

Em caso de dois empates ou vitórias alternadas, o desempate será feito por meio de período suplementar de 10 minutos, sendo dois tempos de cinco minutos, sem intervalo, apenas com a inversão dos lados. Caso persista a igualdade no placar, serão executadas três cobranças de tiro livre direto, na marca da penalidade máxima, para cada equipe, de forma alternada. Se continuar o empate, os pênaltis serão alternados até que uma equipe obtenha a vantagem de um gol a mais que a outra.