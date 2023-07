Operário cumpre tabela contra o XV de Piracicaba neste domingo

O Operário começa a se despedir do Campeonato Brasileiro da Série D, neste domingo (9), diante do vice-líder do grupo A7, a Patrocinense (MG). O jogo está marcado para o Estádio Pedro Nascimento, às 10h, na cidade de Patrocínio (MG).

Único representante do Estado, faz uma campanha dentro dos seus limites técnicos, com 8 pontos somados, em 11 jogos. O aproveitamento do Galo na competição é de 24% dos pontos conquistados até o momento. O Operário está a cinco jogos sem vencer na Série D.

Os próximos compromissos da equipe de Mato Grosso do Sul serão contra o XV de Piracicaba (SP), no Barão da Serra Negra, no dia 15 de julho, e encerra a participação entre os dias 22 ou 23 contra a Ferroviária (SP), no estádio Jacques da Luz, no bairro das Moreninhas, em Campo Grande.

