Copa Campo Grande Feminina de Futebol inicia neste sábado com dois jogos

Começa neste final de semana, a Copa Campo Grande de Futebol Society Feminino. Neste sábado (8), duas rodadas estão marcadas para a abertura da competição. Os jogos estão marcados para acontecer no complexo esportivo Elias Gadia, a partir das 14h. A rodada de abertura será entre Serc/UCDB e Três Lagoas. Na sequência,Atlético enfrenta o Miami.

Sucesso de público no ano passado, a Copa Campo Grande Society vem demonstrando mais carinho da população campo-grandense, com ajuda do crescimento do futebol feminino pelo Brasil o. A organização do campeonato é pela Fundação Municipal de Esportes e a final está sendo prevista para o dia 25 de agosto, aniversário de Campo Grande.

