Olimpíadas 2024: Brasil estreia com vitória no handebol feminino

O Brasil estreou nos Jogos Olímpicos de Paris nesta quinta-feira (25), com três modalidades. Ana Luiza Caetano garantiu um recorde pessoal no tiro com arco e ficou em 19ª para o mata-mata. Ainda pela manhã, a Seleção feminina de handebol encarou a Espanha. Mais tarde, as mulheres do futebol encaram a Nigéria. Com grande atuação em todos os lados da quadra, o Brasil venceu a Espanha por 29 a 18.

O triunfo, válido pelo Grupo B, foi o primeiro das brasileiras sobre as espanholas em Jogos Olímpicos e Mundiais. Mais cedo, em outro jogo do Grupo B das Olimpíadas de Paris, a Holanda venceu Angola por 34 a 31. Hungria e França ainda se enfrentam nesta quinta, às 13h (de MS). O torneio de handebol tem duas chaves, com seis times cada. Os quatro melhores colocados avançam às quartas de final.

A Seleção Brasileira feminina, campeã do mundo em 2013, disputa as Olimpíadas pela sétima vez e busca a primeira medalha. Em Tóquio 2020, caiu ainda na fase de grupos. Anos antes, na Rio 2016, alcançou as quartas de final, melhor campanha em uma edição dos Jogos até hoje. Depois da derrota para a Espanha, o Brasil voltará à quadra da Arena Paris Sul no domingo (28), diante da Hungria, às 3h (de MS). Na sequência, ainda vai enfrentar França (atual campeã olímpica), Holanda e Angola, nessa ordem.

Como foi o jogo

A Espanha marcou o primeiro gol da partida, mas Larissa deixou tudo igual, e o Brasil logo passou à frente. Com 10 minutos jogados, a seleção verde e amarela vencia por 7 a 2. A goleira Gabriela Moreschi brilhou com belas intervenções (alguns verdadeiros milagres), e as brasileiras seguraram a vantagem mesmo com duas exclusões seguidas, ficando quatro minutos com uma atleta a menos em quadra.

Bruna de Paula, Tamires, Larissa e Patricia foram as artilheiras do Brasil no primeiro tempo, com três gols cada. Gabi fez oito defesas total, e a seleção foi para o intervalo vencendo as espanholas por 15 a 10.Assim que o segundo tempo começou, a arbitragem já parou a partida, por causa de um problema no cronômetro. Era um sinal de que o Brasil precisaria gerir tempo para aproveitar a vantagem na etapa inicial. E as comandadas do técnico Cristiano Rocha souberam fazer isso.

Larissa e Bruna de Paula balançaram as redes nos primeiros ataques brasileiros no segundo tempo. O alto aproveitamento ofensivo da seleção, inclusive, chamava atenção: acima de 70%. E Gabi continuava brilhando sob as traves. Assim, o Brasil vencia por 21 a 12 com 20 minutos restantes no cronômetro.

Com ótima atuação ofensiva e defensiva, a seleção brasileira administrou a vantagem tranquilamente. Na tentativa de conter o ímpeto adversário, a Espanha mexeu no time e buscou um revezamento entre goleiras, mas não adiantou. Era dia de ver a camisa amarela brilhando em Paris.

Gabi terminou a partida com 14 defesas. Bruna e Patricia foram as artilheiras da seleção, com seis gols cada.

