Encontros Regionais Cassems: eventos garantem interação da gestão com beneficiários do plano

Iniciativa realizada entre julho e agosto, vai percorrer 7 municípios de Mato Grosso do Sul

Entre os dias 25 de julho e 21 de agosto, a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), dá início a segunda rodada dos Encontros Regionais com beneficiários do plano.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, os Encontros Regionais são uma oportunidade para manter o diálogo entre a Cassems e seus beneficiários, uma característica fundamental para a sustentabilidade do plano.

“É uma oportunidade de conversar com servidores, mostrar o cenário da saúde, mostrar onde estamos investindo, falar sobre nossos desafios, o que podemos fazer para poder melhorar? Essa participação dos beneficiários de forma direta foi o que colocou a Cassems no patamar que ela está hoje, nós precisamos manter esse ritmo”, afirma Ayache.

Cronograma ‘Encontros Regionais’

Paranaíba é a primeira cidade a receber a 2ª Rodada dos Encontros Regionais, nesta quinta-feira (25). O evento inicia a partir das 17h, na ACIP (Associação Empresarial de Paranaíba), Rua Barão do Rio Branco, 1477 – Centro.

Já na sexta-feira (26), é a vez de Três Lagoas receber o evento, que será realizado no SINTED Três Lagoas, localizado na Rua Zuleide Peres Tabox, 836 – Centro, a partir das 17h.

Na quarta-feira (31), o Encontro Regional será em Corumbá. O evento inicia às 17h, no auditório do Senac, localizado na Rua América, 438, Centro. E na quinta-feira (01), será a vez dos beneficiários Cassems de Aquidauana receberem a 2ª Rodada dos Encontros. O evento será realizado a partir das 17h, no auditório do Hospital Cassems de Aquidauana, na Rua Antônio João s/n.

Em agosto, os Encontros Regionais serão realizados em Campo Grande (16), Nova Andradina (20) e Dourados (21).