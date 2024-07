Sistema Eletrônico do Governo fica indisponível após suposto ataque hacker

Desde a manhã de terça-feira (23), o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do governo federal está fora do ar. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou aos órgãos usuários do serviço sobre um “incidente de segurança cibernética”, suspeitando que a instabilidade pode ter sido causada por um ataque hacker. A funcionalidade do Processo Eletrônico Nacional (PEN) também pode ter sido afetada, mas os serviços oferecidos ao cidadão via GOV.BR não foram comprometidos.

Conforme reportagem publicada pelo portal SBT News, questionado pelo sobre a previsão de retorno do funcionamento do SEI, o MGI não deu um prazo específico, mas afirmou que as equipes de tecnologia da informação (TI) da pasta estão trabalhando para resolver o problema e restabelecer os serviços o mais rápido possível.

O SEI é utilizado por nove ministérios e outros dois órgãos públicos para a gestão de processos e documentos eletrônicos. Já o PEN é uma iniciativa conjunta de diversos órgãos e entidades da administração pública, visando integrar o acesso a documentos e processos eletrônicos.

A interrupção do SEI e a suspeita de um ataque hacker ressaltam a importância de reforçar a segurança cibernética nos sistemas governamentais. A resposta rápida e eficaz das equipes de TI é crucial para minimizar o impacto da interrupção e garantir a continuidade dos serviços públicos.

Enquanto isso, os órgãos que dependem do SEI enfrentam desafios operacionais significativos. A restauração completa do sistema é aguardada com expectativa, dado o papel vital que ele desempenha na eficiência e transparência da administração pública.

