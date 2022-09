Novorizontino vence e impõe primeira derrota de Renato Gaúcho no Grêmio

O Grêmio teve sua primeira derrota na volta de Renato Gaúcho, na noite de ontem (16), contra o Novorizontino. A equipe teve um baixo desemprenho e foi facilmente pela equipe paulista. Com o revés, a equipe perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

o Tricolor permanece na 3ª posição com 50 pontos, um a menos do que o vice-líder Bahia, que perdeu de 1 a 0 para o Sport na abertura da rodada. O triunfo do Tigre do Vale, que chegou aos 36 pontos, na 13ª posição, foi construído com gols de Gustavo Bochecha e Douglas Baggio.

A derrota para o Novorizontino acendeu novamente o alerta no Grêmio. A atmosfera de otimismo que tomou conta do clube e da torcida com o retorno de Renato Portaluppi se desfez com a péssima atuação de sexta-feira (16). A expectativa de uma reta final da Série B sem sustos se dissipou com a repetição das dificuldades do time de jogar.

Renato Gaúcho conheceu sua primeira derrota. O treinador tinha estreado no reservado gremista em sua quarta passagem com vitória sobre o Vasco, mas o revés veio já no jogo seguinte. O próximo jogo do Grêmio será na terça-feira (20), contra o Sport, na Arena. No mesmo dia, o Novorizontino pega o Guarani, em Campinas.

